Как живут многодетные бывшие супруги. Бен Аффлек с самоиронией оценил свои успехи в роли отца: по его мнению, он справляется примерно на 75% так же хорошо, как бывшая жена Дженнифер Гарнер.
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