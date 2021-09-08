Политолог предрек курганскому экс-сенатору высокий пост в Госдуме

Сергей Лисовский подумает о возможных постах в Госдуме только после выборов Бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, если станет депутатом Госдумы, имеет шансы попасть в комитет по аграрным вопросам и занять в нем высокий пост.