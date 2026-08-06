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Первая в России гостиница для детей с онкологией получила новую партию помощи

Первая в России гостиница для детей с онкологией получила новую партию помощи

«Добрый дом» – первая в России социальная гостиница для детей с онкологическими заболеваниями – получила новую партию помощи – бытовую, цифровую и музыкальную технику, а также спортивный инвентарь: стол для настольного тенниса, мячи, волейбольную сетку и наборы для бадминтона.

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