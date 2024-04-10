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СМИ назвали победу Пеллегрини на выборах в Словакии ударом для Украины

СМИ назвали победу Пеллегрини на выборах в Словакии ударом для Украины

Победа спикера Национального совета (парламента) Словакии и лидера партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии является ударом для Украины и ее западных партнеров.

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