Наш потерянный мир

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Мимо Земли пронесся астероид размером с небоскреб Бурдж-Халифа

Мимо Земли пронесся астероид размером с небоскреб Бурдж-Халифа

В ночь на 1 ноября мимо Земли пронесся потенциально опасный астероид. Гигантский камень размером с небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае пролетел на расстоянии почти в два с половиной миллиона километров, а его скорость в 68 раз превысила скорость звука.

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