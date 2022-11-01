Мимо Земли пронесся астероид размером с небоскреб Бурдж-Халифа

В ночь на 1 ноября мимо Земли пронесся потенциально опасный астероид. Гигантский камень размером с небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае пролетел на расстоянии почти в два с половиной миллиона километров, а его скорость в 68 раз превысила скорость звука.