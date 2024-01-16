Ксения Бородина резко высказалась о людях, сливших скандальное видео Волочковой

Ксения Бородина назвала Волочкову «глубоко больной» и призвала ее заняться здоровьем В Сеть проникли видео с домашней вечеринки Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды, которое вызвало шквал критики общественности.
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