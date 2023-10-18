Добавляю в цветочный горшок зубчик чеснока. И наслаждаюсь результатом. Эффект замечательный

Плесень в горшках с комнатными растениями – распространенная проблема для всех цветоводов. Она может возникнуть по разным причинам, поэтому важно не только знать, откуда берется этот белый налет, но и уметь с ним бороться.
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