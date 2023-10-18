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Квартира, дом, дача

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Добавляю в цветочный горшок зубчик чеснока. И наслаждаюсь результатом. Эффект замечательный

Добавляю в цветочный горшок зубчик чеснока. И наслаждаюсь результатом. Эффект замечательный

Плесень в горшках с комнатными растениями – распространенная проблема для всех цветоводов. Она может возникнуть по разным причинам, поэтому важно не только знать, откуда берется этот белый налет, но и уметь с ним бороться.

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Комментарии
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Алина Белова
СПАСИБО.
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13 час.
А
Алексей
Раз в месяц? А куда же Ваш чеснок пропадает за месяц??? Правильно,гниет😁.Все это похоже на массаж деревянной ноги.😁😁😁
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13 час.

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