📣 Иногда комментарии наших читателей становятся почти столь же содержательными, как и статьи. И мы решили поделиться одним из таких комментариев, который стал откликом на нашу публикацию о миграционной политике в России - "Мигранты заполонили Россию.
Чемодан, вокзал, солнечная Азия: решение проблемы миграции от нашего подписчика
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
sergeu
Выдавили они русских со всех мест, где не надо паспортов.
Ответить
2 час.
Н
Нина
Никогда эмигрант не будет жить по Российским законам, он всегда будет жить по шариату и прикрытию местной диаспоры,к стати она сейчас в России сильнее любого чинуши.Патриотом России он никогда не будет,а льготы будет получать полностью
Ответить
1 час.
Сергей Нововожилов
Пиехал в РФ, срок работы - пол года и никакой семьи в РФ.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии