Чемодан, вокзал, солнечная Азия: решение проблемы миграции от нашего подписчика

Выдавили они русских со всех мест, где не надо паспортов.

Н

Нина

Никогда эмигрант не будет жить по Российским законам, он всегда будет жить по шариату и прикрытию местной диаспоры,к стати она сейчас в России сильнее любого чинуши.Патриотом России он никогда не будет,а льготы будет получать полностью