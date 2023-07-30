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  • Сергей Нововожилов
    Пиехал в РФ, срок работы - пол года и никакой семьи в РФ.Чемодан, вокзал, ...
  • Нина
    Никогда эмигрант не будет жить по Российским законам, он всегда будет жить по шариату и прикрытию местной диаспоры,к ...Чемодан, вокзал, ...
  • sergeu
    Выдавили они русских со всех мест, где не надо паспортов.Чемодан, вокзал, ...

Чемодан, вокзал, солнечная Азия: решение проблемы миграции от нашего подписчика

Чемодан, вокзал, солнечная Азия: решение проблемы миграции от нашего подписчика

📣 Иногда комментарии наших читателей становятся почти столь же содержательными, как и статьи. И мы решили поделиться одним из таких комментариев, который стал откликом на нашу публикацию о миграционной политике в России - "Мигранты заполонили Россию.

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Комментарии
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s
sergeu
Выдавили они русских со всех мест, где не надо паспортов.
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2 час.
Н
Нина
Никогда эмигрант не будет жить по Российским законам, он всегда будет жить по шариату и прикрытию местной диаспоры,к стати она сейчас в России сильнее любого чинуши.Патриотом России он никогда не будет,а льготы будет получать полностью
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1 час.
Сергей Нововожилов
Пиехал в РФ, срок работы - пол года и никакой семьи в РФ.
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1 час.

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