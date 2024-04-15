KP.RU: 75-летний юбилей Аллы Пугачевой обернулся настоящей катастрофой

Израиль в очередной раз попал под удар дронов-камикадзе и ракетный удар. В результате о праздновании 75-летнего юбилея Аллы Пугачевой, который был запланирован на 160 человек, можно забыть, пишет «Комсомольская правда».
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