Россия для Китая - таран против США, а Китай для России - подушка безопасности. Это совместная многоходовая операция по свержению гегемона

Юрий Кот В официальном докладе Пентагона под названием “Военные события и события в области безопасности, связанные с КНР” сказано, что Китай рассматривает свое «безграничное» партнерство с Россией как неотъемлемую часть продвижения развития КНР и превращения ее в великую державу.