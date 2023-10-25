Россия для Китая - таран против США, а Китай для России - подушка безопасности. Это совместная многоходовая операция по свержению гегемона

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Юрий Кот В официальном докладе Пентагона под названием “Военные события и события в области безопасности, связанные с КНР” сказано, что Китай рассматривает свое «безграничное» партнерство с Россией как неотъемлемую часть продвижения развития КНР и превращения ее в великую державу.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Было бы  прекрасно, если  бы  США  потерял роль  мирового жандарма
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