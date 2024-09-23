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Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили более 12 тысяч солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили более 12 тысяч солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Российские военнослужащие в течение недели, с 14 по 20 сентября, отразили 38 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики, ликвидировав 12 110 украинских бойцов и иностранных наемников.

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