В ДТП на Донбассе погибли шесть человек

На трассе между городами Луганск и Лисичанск в ДТП погибли шесть человек, сообщает прокуратура ЛНР. По данным следователей, водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.
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