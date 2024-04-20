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В ДТП на Донбассе погибли шесть человек

В ДТП на Донбассе погибли шесть человек

На трассе между городами Луганск и Лисичанск в ДТП погибли шесть человек, сообщает прокуратура ЛНР. По данным следователей, водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.

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