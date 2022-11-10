Военное обозрение

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В Екатеринбурге предотвращен теракт против военкомата: террорист хотел использовать зажигательные устройства

В Екатеринбурге предотвращен теракт против военкомата: террорист хотел использовать зажигательные устройства

Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла попытку совершения террористического акта в здании военного комиссариата в Екатеринбурге.

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