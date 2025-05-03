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Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Банковой. Куда дальше двинутся силы ССО КНДР?

Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Банковой. Куда дальше двинутся силы ССО КНДР?

Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Банковой. Куда дальше двинутся силы ССО КНДР? Как сказал журналист Царьграда Андрей Ревнивцев, корейцев не случайно вывели из тумана войны.

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Комментарии
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Людмила Прищепа
Спасибо товарищу Киму за помощь! А наши так называемые союзники хвосты поджали, боятся даже солидарность с нами показать, не говоря уже о военной помощи. Отношение к России - дай-дай-дай. На нашей территории что хотят, то и творят, развели тут себе защиту в виде религиозных анклавов и пр.
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