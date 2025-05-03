Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Банковой. Куда дальше двинутся силы ССО КНДР?

Людмила Прищепа

Спасибо товарищу Киму за помощь! А наши так называемые союзники хвосты поджали, боятся даже солидарность с нами показать, не говоря уже о военной помощи. Отношение к России - дай-дай-дай. На нашей территории что хотят, то и творят, развели тут себе защиту в виде религиозных анклавов и пр.