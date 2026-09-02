Комличенко может вернуться в состав «Локомотива» после травмы

Центрфорвард московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Комличенко с большой вероятностью будет включён в заявку команды на матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики», который состоится 6 сентября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
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