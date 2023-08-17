Страна и люди

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Путин собираается провести экстренное совещание об ужесточении валютного контроля

Путин собираается провести экстренное совещание об ужесточении валютного контроля

Президент РФ Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля, пишет Коммерсант со ссылкой на Financial Times (FT).

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