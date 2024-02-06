Юная спортсменка из Алексеевского стала призёром международного турнира по гольфу

В турецкой Анталии 27-28 января прошел международный турнир US Kids Antalya Turkish Open 2024, в котором приняла участие ученица 4а класса Гимназии Российского университета транспорта в Алексеевском Варвара Абузярова.
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