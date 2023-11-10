РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Потапчик
    А кукиш без масла США!!!The Atlantic: Зап...
  • Ирина Храмцова
    Согласна, только так, надо наказывать нелюдей, да ещё и женщина; учитель?Учительницу обвин...
  • лина любимцева
    Психбольная, наверняка. ... КАК же ее к детям допустили? Оторвать ей половой орган, и выбросить на помойку. ТВАРЬ!!Учительницу обвин...

Украинский дипломат озвучил три возможных вида переговоров с Россией

В настоящее время между Украиной и Россией возможны только три вида переговоров. Соответствующее заявление сделал в интервью "Эспрессо TV" бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
В настоящее время никаких переговоров России не нужно, пока не завершится СВО!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх