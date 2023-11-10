Украинский дипломат озвучил три возможных вида переговоров с Россией

В настоящее время между Украиной и Россией возможны только три вида переговоров. Соответствующее заявление сделал в интервью "Эспрессо TV" бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
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