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Илья Коновалов: «В «Динамо» отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб – все в наших руках»

Вратарь Илья Коновалов высказался о переходе в «Динамо». — Для тебя стало шоком известие, что возвращаться из НХЛ придется не в родной Ярославль, а в Москву? — Обмен — это часть карьеры.

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