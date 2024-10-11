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Володин обвинил Запад в реализации программы «расчеловечивания»

Володин обвинил Запад в реализации программы «расчеловечивания»

США и странам Запада долгое время удавалось сохранять гегемонию за счёт грабежа, насилия, колониальной и захватнической политики, а теперь, чтобы не потерять свое доминирование, они реализуют проект «Расчеловечивание».

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