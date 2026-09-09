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Число жертв селя в Непале превысило 1,3 тысячи человек

Число жертв селя в Непале превысило 1,3 тысячи человек

Жертвами схода селевого потока в Непале стали 1367 человек, еще 5132 числятся пропавшими без вести. Такие данные опубликовало Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны, сообщило Центральное телевидение Китая .

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