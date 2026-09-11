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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разгромы от «МЮ» и «Баварии» в ЛЧ, Валиева и Кондратюк без нейтрального статуса, Рыбакина и Соболенко в финале US Open, срыв трансфера Самородова в «Спартак», идея КХЛ о буллитах до матчей и другие новости

1. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов  «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» забила 5 голов «Буде-Глимт», лишившемуся Хайкина из-за травмы , «Комо» крупно обыграл «Лейпциг» (4:1).

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