Шеф-повар Синицын рассказал, как сделать дома усилитель вкуса из грибов

В сентябре многие любители «тихой охоты» отправляются в лес, чтобы запастись грибами. Но мало кто знает, что эти дары природы можно не только замораживать, закатывать и сушить, но и использовать для приготовления натуральной соли — усилителя вкуса.
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