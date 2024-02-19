Азербайджан дал новые указания Пашиняну, получив от него свежую порцию обвинений

В азербайджанском МИД прокомментировали слова премьера Армении о том, как нарушил трёхстороннее заявление от ноября 2020 года18 февраля премьер-министр Никол Пашинян провёл встречу с представителями армянской общины Германии.
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