ФАО: число голодающих в мире достигнет 520 млн к 2030 году

Число людей, сталкивающихся с голодом, может вырасти до 520 млн к 2030 году из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.
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