ФАО: число голодающих в мире достигнет 520 млн к 2030 году

Число людей, сталкивающихся с голодом, может вырасти до 520 млн к 2030 году из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.