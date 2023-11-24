Продюсер вспомнил, как Елена Летучая попала на шоу «Ревизорро»

Телевизионное шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!» неотделимо от образа блондинки Елены Летучей. Гендиректор телеканала, Николай Картозия, признался, что выбор ведущей мучил его долго, но решение пришло само: Елена, простой редактор канала.
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