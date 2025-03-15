Депутат Колесник: РФ ответит, если ВСУ применят «Длинный Нептун»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение о том, что Россия имеет законное основание для применения системы «Орешник», если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат использовать ракету «Длинный Нептун».
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