Lada Aura так и не появится в свободной продаже? Ответ АВТОВАЗа

Изначально стретч-седан позиционировался как служебный автомобиль для госструктур – означает ли это, что только их представители в действительности смогут ездить на этих машинах, а в свободной продаже модель так и не окажется? На этот вопрос ответила представитель АВТОВАЗа Жанна Воробьева, руководитель направления по маркетингу.
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