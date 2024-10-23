Lada Aura так и не появится в свободной продаже? Ответ АВТОВАЗа

Изначально стретч-седан позиционировался как служебный автомобиль для госструктур – означает ли это, что только их представители в действительности смогут ездить на этих машинах, а в свободной продаже модель так и не окажется? На этот вопрос ответила представитель АВТОВАЗа Жанна Воробьева, руководитель направления по маркетингу.