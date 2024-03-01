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Но какой же лютый позор, не сказать больше...Всё-таки Светка Тихановская, несмотря на всю её провинциальность, демонстрировала куда больше класса...Эта же...

Но какой же лютый позор, не сказать больше...Всё-таки Светка Тихановская, несмотря на всю её провинциальность, демонстрировала куда больше класса...Эта же...

Иоланда. ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Но какой же лютый позор, не сказать больше.Всё-таки Светка Тихановская, несмотря на всю её провинциальность, демонстрировала куда больше класса.

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Комментарии
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Н
Ната
Ну, когда ей причесаться-то?! Вся в трудах, вся в трудах, аки пч... трутень, на благо таких же бл.., светлоликих!!!
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9 час.
И
Иван
А ведь из всей этой банды &quot;знатоков&quot; в чём &quot;истина страны&quot;,- ведь практически никто никогда не работал, они не представляют, что такое завод, цех, станок, литейка, конструкторское бюро, трактор и комбайн, офис, работа в магазине или в метро, коллектив, госпиталь, планы, задачи, управление и тд. и тд. У них от сходки до сходки, и подачки: дай дай дай, вот мы вам построим! И живут ведь как-то, и хорошо живут. Жалко всю эту гнидность. От слова совсем. И, о, Боже,- сколько же за плату выдуманного ими всеми неслыханного вранья. И вот, теперь эта.        Иван Ше.
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6 час.
ИР
Ирина Рукина
Ну ведь с Байденом взасос обнималась, тля нечесанная. Это ж до каких высот поднялась невиданных. Прости меня Господи, спаси и сохрани. Велика цена предательства, и ей еще предстоит это понять и пережить.
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1 час.

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