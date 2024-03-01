Но какой же лютый позор, не сказать больше...Всё-таки Светка Тихановская, несмотря на всю её провинциальность, демонстрировала куда больше класса...Эта же...

И

Иван

А ведь из всей этой банды "знатоков" в чём "истина страны",- ведь практически никто никогда не работал, они не представляют, что такое завод, цех, станок, литейка, конструкторское бюро, трактор и комбайн, офис, работа в магазине или в метро, коллектив, госпиталь, планы, задачи, управление и тд. и тд. У них от сходки до сходки, и подачки: дай дай дай, вот мы вам построим! И живут ведь как-то, и хорошо живут. Жалко всю эту гнидность. От слова совсем. И, о, Боже,- сколько же за плату выдуманного ими всеми неслыханного вранья. И вот, теперь эта. Иван Ше.