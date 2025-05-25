WSJ: попытка Киева набрать в ВСУ молодых новобранцев по контракту провалилась

АС

Анатолий Страшко

Может не надо об этом. Потому что непонятно - кто же там тогда воюет? Колумбийцы с поляками, что ли? Ведь эта Усраина , понимая, что ситуация идёт к ликвидации страны, может, как Гитлер когда-то объявить тотальную мобилизацию. И не за миллион , а по Конституции обязать свою родину защищать. А нам тут рассказывают, что вот уже за миллион не идут защищать. Так это же ещё какой резерв у хохлов остаётся нетронутым. Если пока речь только о рекрутах за деньги. Чему радоваться? Зачем шапки подкидывать? И создавать видимость очень скорой победы. Мы победим! Наше дело правое, но не надо расслаблять людей.