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Европейская рельсотронная пушка впервые выстрелила на открытом полигоне

Европейская рельсотронная пушка впервые выстрелила на открытом полигоне

Французско-германский исследовательский институт Сен-Луи (ISL) совершил знаковый шаг в развитии оружия будущего: впервые в истории института провёл испытательный выстрел из электромагнитной рельсотронной пушки в условиях открытого полигона в Бальдерсхайме.

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