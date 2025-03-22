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Царьград

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Самозапрета на кредиты мало - в России предложена мера помощнее: Банки встали стеной на защиту мошенников

Самозапрета на кредиты мало - в России предложена мера помощнее: Банки встали стеной на защиту мошенников

Самозапрета на кредиты слишком мало, чтобы пресечь действия злоумышленников, - в России предложена мера помощнее.

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