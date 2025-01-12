Швыдкой: номинация Борисова на "Золотой Глобус" добавляет гордости за Россию

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в беседе с РИА Новости, что номинация российского актера Юры Борисова на "Золотой Глобус" добавляет гордости за страну.
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