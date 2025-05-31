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Многодетная мама умирала под плач своих детей прямо во время полета в Сочи: самолет экстренно посадили, но было уже поздно

Многодетная мама умирала под плач своих детей прямо во время полета в Сочи: самолет экстренно посадили, но было уже поздно

Шансов спасти погибшую во время авиарейса Екатеринбург-Сочи женщину не было Женщина с семьей летела на отдых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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