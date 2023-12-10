Жители "Золотой горки" в Новосибирске пожаловались на неочищенные и тёмные улицы

На окраине Новосибирска жители чувствуют себя, как в глубокой и забытой деревне.В Новосибирске жители окраины Дзержинского района – микрорайона с красивым названием "Золотая горка" пожаловались на то, что власти их забыли.
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