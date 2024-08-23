Вашингтон может повлиять на преступные действия Киева Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что не имел никаких контактов с американской стороной касательно нападения украинской армии на Курскую область.
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