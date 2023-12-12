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ГИБДД Москвы временно прекратила выдачу прав и регистрацию транспорта

ГИБДД Москвы временно прекратила выдачу прав и регистрацию транспорта

Московская Госавтоинспекция временно прекратила выдавать водительские удостоверения и регистрировать транспортные средства из-за технического сбоя информационных ресурсов, сообщается в ее телеграм-канале.

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