ГИБДД Москвы временно прекратила выдачу прав и регистрацию транспорта

Московская Госавтоинспекция временно прекратила выдавать водительские удостоверения и регистрировать транспортные средства из-за технического сбоя информационных ресурсов, сообщается в ее телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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