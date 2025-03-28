Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Мешков
    ..СГНИЛА партия..., а что поделаешь? Органика...😜ФИДЕЛЬ. ПРОРОК
  • igor kim
    Карьеристы проникли в партию, потом дорвались до власти, потом захотели богатств, затем предали СССР и стали его разр...ФИДЕЛЬ. ПРОРОК
  • Вадим Скоробогатов
    Да вся эта верхушка КПСС...была полное ДЕРЬМО....Дефицит в стране страшнейший...Деньги уходили на прокорм партий друг...ФИДЕЛЬ. ПРОРОК

Задержан Вадим Мошкович: основатель «Русагро» и миллиардер из списка Forbes

Задержан Вадим Мошкович: основатель «Русагро» и миллиардер из списка Forbes

БлокнотРУ В отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича возбуждено уголовное дело, а в офисах компании в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове прошли обыски.

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