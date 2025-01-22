БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском

Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском

NYT: украинцы подорвали последнюю в стране шахту коксующегося угля Константин Ольшанский Фото: Анатолий Кузярин / ТАСС Киевский режим остановил добычу коксующегося угля на шахте близ Покровска, которая обеспечивала сырьём сталелитейную промышленность страны, сообщило издание New York Times.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Сами взорвали, сами потом будут восстанавливать только и всего. Ахметов просто лишатся своих активов.
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4 час.
Константин Самарин
Ну, будут теперь на кизяках сталь плавить. А восстановить шахту для нужд России-это дело времени.
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4 час.

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