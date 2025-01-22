NYT: украинцы подорвали последнюю в стране шахту коксующегося угля Константин Ольшанский Фото: Анатолий Кузярин / ТАСС Киевский режим остановил добычу коксующегося угля на шахте близ Покровска, которая обеспечивала сырьём сталелитейную промышленность страны, сообщило издание New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ""Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?
- ХРОНИКИ МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА: В САМАРЕ ДЕПУТАТ С ПИСТОЛЕТОМ ВЫЗВОЛЯЛ РУССКУЮ ДЕВУШКУ ИЗ РУК ПЬЯНЫХ ПРИЕЗЖИХ
- Приднестровье выстояло без газа. Блокада теперь выйдет боком Молдове
Свежие комментарии