В Свердловской области осудили полицейских, которые засунули задержанного в машину вниз головой

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Василий Васильев

Подобных полицейских набирают их начальники. Если начальников устраивают такие подчиненные - значит сам начальник - потенциально ничем от своих подчиненных не отличается. А у этих начальников есть свои начальники, которые их "набирают". Вывод - надо начинать "чистить" и наказывать сначала "верхних" начальников, а потом вниз по вертикали. Иначе вместо "посаженных" полицейских, будут "набраны" новые, которые опять таки ничем от своего !начальника" отличаться не будут. И будут новые "посадки" новых полицейских, а их начальники так и останутся "в стороне", вроде как "непричастные".