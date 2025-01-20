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В Свердловской области осудили полицейских, которые засунули задержанного в машину вниз головой

В Свердловской области осудили полицейских, которые засунули задержанного в машину вниз головой

Мужчина погиб по дороге в отделениеВ городе Нижнем Тагиле Свердловской области суд приговорил к реальным срокам в колонии двоих полицейских, в машине которых в 2023 году умер задержанный за хулиганство пьяный горожанин.

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Комментарии
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Василий Васильев
Подобных полицейских набирают их начальники. Если начальников устраивают такие подчиненные - значит сам начальник - потенциально ничем от своих подчиненных не отличается. А у этих начальников есть свои начальники, которые их &quot;набирают&quot;. Вывод - надо начинать &quot;чистить&quot; и наказывать сначала &quot;верхних&quot; начальников, а потом вниз по вертикали. Иначе вместо &quot;посаженных&quot; полицейских, будут &quot;набраны&quot; новые, которые опять таки ничем от своего !начальника&quot; отличаться не будут. И будут новые &quot;посадки&quot; новых полицейских, а их начальники так и останутся &quot;в стороне&quot;, вроде как &quot;непричастные&quot;.
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