Кристина Орбакайте раскритиковала поклонников за нездоровый интерес к своей персоне

Кристина Орбакайте резко ответила хейтерам, критикующим ее творчество После отъезда за границу Аллы Пугачевой публика стала пристально следить за ее дочерью Кристиной Орбакайте, ожидая громких заявлений в защиту матери.
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