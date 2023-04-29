Самый большой пикап в мире

Просто попробуйте закрыть глаза и представить автомобиль для повседневной езды по делам в три раза больше, чем Toyota Land Cruiser, почти вдвое шире, чем Mercedes-Benz G-Класса, а по количеству дверей превышающий любой современный кроссовер.
Просто попробуйте закрыть глаза и представить автомобиль для повседневной езды по делам в три раза больше, чем Toyota Land Cruiser, почти вдвое шире, чем Mercedes-Benz G-Класса, а по количеству дверей превышающий любой современный кроссовер.
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