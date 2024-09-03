Двухэтажный дом полыхал ночью в Петрозаводске

Два десятка пожарных боролись с огнем на улице Пробной в карельской столице Сегодня ночью в 0:36 на пульт дежурного Единой службы спасения Петрозаводска поступил сигнал о пожаре в двухэтажном расселенном доме на улице Пробной.
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