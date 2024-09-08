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"Пою украинские песни и плачу": Аркадий Инин назвал "трёх мерзавцев", положивших начало трагедии

"Пою украинские песни и плачу": Аркадий Инин назвал "трёх мерзавцев", положивших начало трагедии

Знаменитый сценарист, драматург и актёр Аркадий Инин родился в советском Харькове, когда людей там ещё не делили на "правильных украинцев" и "неправильных русских".

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Комментарии
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Алексей Тан
А эти шуты с подмостков, когда им становиться плохо, всегда советиус вспоминают... когда они свободно паразитировали на КОРЕННОМ народе России и Русскими... и молчали ... когда их убивали на Донбассе... (не их же убивают (помесь еврейскую) а РУССКИХ)... во время СВО... все на Львовщину, Одессу и Израиль умотали... а сейчас, когда... по Одессе и Львову... Геранями и Калибрами... хряпнули... Ой!... как им себя ЖАЛКО то стало-о-о!, ... и сразу советиус вспомнили.... ну-ну.
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