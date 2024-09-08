"Пою украинские песни и плачу": Аркадий Инин назвал "трёх мерзавцев", положивших начало трагедии

Алексей Тан

А эти шуты с подмостков, когда им становиться плохо, всегда советиус вспоминают... когда они свободно паразитировали на КОРЕННОМ народе России и Русскими... и молчали ... когда их убивали на Донбассе... (не их же убивают (помесь еврейскую) а РУССКИХ)... во время СВО... все на Львовщину, Одессу и Израиль умотали... а сейчас, когда... по Одессе и Львову... Геранями и Калибрами... хряпнули... Ой!... как им себя ЖАЛКО то стало-о-о!, ... и сразу советиус вспомнили.... ну-ну.