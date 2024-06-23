Эксперты назвали самые популярные регионы РФ для отдыха летом

Эксперты определили, какие регионы России пользуются популярностью для летних поездок среди россиян. Как сообщает РСТ со ссылкой на исследование экспертов Travelline, Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург являются наиболее востребованными для поездок россиян и составляют почти половину всех бронирований объектов размещений.