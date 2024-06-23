Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Эксперты назвали самые популярные регионы РФ для отдыха летом

Эксперты определили, какие регионы России пользуются популярностью для летних поездок среди россиян.     Как сообщает РСТ со ссылкой на исследование экспертов Travelline, Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург являются наиболее востребованными для поездок россиян и составляют почти половину всех бронирований объектов размещений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх