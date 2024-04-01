Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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