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Маск подтвердил намерение Трампа закрыть USAID

Маск подтвердил намерение Трампа закрыть USAID

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск подтвердил готовность президента США Дональда Трампа закрыть агентство по международному развитию USAID.

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