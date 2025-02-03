Маск подтвердил намерение Трампа закрыть USAID

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск подтвердил готовность президента США Дональда Трампа закрыть агентство по международному развитию USAID.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии