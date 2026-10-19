Источник изображения, Getty Images Автор Гарри Пул Журналист BBC Sport Опубликовано 27 минут назад Бен Виггинс, сын пятикратного Олимпийский чемпион сэр Брэдли Уиггинс подписал свой первый профессиональный контракт с австралийской командой Джейко-Алула.
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