Жена губернатора Текслера раздаст продуктовые наборы челябинским семьям. Фото, видео

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с фондом «Русь» раздаст продуктовые наборы тысяче семей из Еткульского, Еманжелинского, Агаповского, Нагайбакского районов, из Троицка и села Чесма.
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