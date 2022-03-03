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Зюганов призвал украинцев не верить заверениям Европы о солидарности

Зюганов призвал украинцев не верить заверениям Европы о солидарности

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале призвал граждан Украины не верить заверениям некоторых европейских стран в солидарности, а также назвал «позорный бандеровский режим» основным барьером на пути к миру между Россией и Украиной.

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